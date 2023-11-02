В российском регионе при взрыве газовых баллонов пострадали два человека

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа. После взрыва в квартире начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили на месте взрыва пострадавшего россиянина, врачи доставили его в реанимацию.

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