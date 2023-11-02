В российском городе рядом с детсадом нашли осколочную гранату

В Волгограде коммунальщики нашли осколочную гранату рядом с детским садом во дворе одного из домов на улице Удмуртской. Об этом сообщил российский портал V1.ru. По данным издания, боеприпас заметили в траве. Горожане обратились в экстренные службы по номеру 112. Однако за 20 минут к ним никто так и не доехал.

«Мы тут дежурим, потому что непонятно — настоящая она или нет, сорвана чека или нет», — поделилась одна из сотрудниц. Заведующая детским садом не стала комментировать ситуацию. Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом 66-летняя пенсионерка разбирала вещи в сарае на даче и нашла реактивную противотанковую гранату (РПГ-26). Эксперты в тот же день изъяли предмет. Орудие было завернуто в промасленную бумагу.

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