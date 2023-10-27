В российском метро поймали закладчика с 500 граммами наркотиков

На станции «Проспект Мира» московского метрополитена полиция задержала мужчину с 500 граммами наркотиков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.

1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Его отправили под стражу. Мужчина должен был расфасовать наркотики и разложить их в тайники. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее в Первоуральске Свердловской области прибывшие на пожар полицейские обнаружили 500 граммов наркотиков.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

В московском метро задержали мужчину с полкило наркотиковПолицейские задержали мужчину, который попытался перевезти полкило наркотиков в столичном метро. Прочитайте больше ⮕

В московском метро задержали мужчину с крупной партией наркотиковВ Москве на станции «Проспект Мира» полиция задержала 41-летнего мужчину с полукилограммовой партией наркотиков Прочитайте больше ⮕

Российские полицейские приехали на пожар и нашли полкило наркотиковТелеграм-канал Baza сообщает, что полицейские в Свердловской области приехали на пожар и случайно обнаружили 500 граммов наркотиков, которые были оставлены квартирантом Прочитайте больше ⮕

Московский Club 500 обратится в СК из-за парализовавшего работу НемировскогоРуководство бизнес-клуба Club 500 собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о проведении проверки в отношении общественника Валерия Немировского, который парализовал работу заведения, обвинив сотрудников в мошенничестве и вызвав полицию. Прочитайте больше ⮕

В Кургане поймали двух подростков, оставлявших в городе закладки с наркотикамиВ Кургане несовершеннолетних задержали по подозрению на покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области. Прочитайте больше ⮕

Даниил Медведев — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в ВенеСегодня, 27 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым (16-й в рейтинге ATP) в четвертьфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕