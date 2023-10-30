В работе Telegram произошел сбой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. В работе приложения Telegram наблюдаются сбои, за последние 24 часа о сбоях сообщили 17 557 пользователей, следует из данных сервисаБольше всего сообщений о сбоях поступает из Краснодарского края (37%), Ростовской области (16%) и Ставрополья (10%). Чаще всего пользователи сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN. Также у некоторых пользователей не открывалось приложение, сказано на сайте сервиса.

По данным Сбой.РФ, сбои также наблюдаются в Воронежской области (7%), Москве (7%) и Волгоградской области (7%).

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