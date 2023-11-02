В прилегающих к сектору Газа районах объявили воздушную тревогу

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/.

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетных ударов, вновь сработали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа.

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