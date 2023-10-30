В подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье прозвучали взрывы

Согласно сообщению украинского издания"Общественное", в городах Херсон и Запорожье, находящихся под контролем Киева, произошли взрывы.Сейчас в контролируемых Киевом районах Запорожской и Херсонской областей объявлены предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области. Удар, по сообщению местных властей, был нанесен по судоремонтному заводу.

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