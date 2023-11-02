В погоне за доходностью: почему россиянам оказались не нужны длинные вклады

Более половины вкладчиков, которые открывают депозит через проект «Финуслуги» Мосбиржи, стремятся разместить свои средства на краткосрочных вкладах, сообщил Forbes управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин. Разница между средней доходностью вкладов на три и 12 месяцев постепенно сглаживается и сейчас не превышает 0,4 п. п. Однако самыми популярными сроками остаются один и три месяца, следует из данных маркетплейса.

Опрошенные Forbes банкиры подтверждают, что в выдачах сейчас превалируют краткосрочные вклады. Например, в ВТБ доля трехмесячных вкладов достигла почти 60% от всех открываемых продуктов, еще треть приходится на депозиты сроком до полугода, говорит начальник управления «Сбережения» банка Наталья Тучкова. Больше половины клиентов ПСБ, которые открывали сберегательные продукты в сентябре, выбрали срок до четырех месяцев, отмечает пресс-служба банка.

В МТС Банке самые популярные сроки вкладов этой осенью — на четыре и шесть месяцев, в Альфа-банке — три и четыре месяца, в УБРиР и Абсолют Банке — на три и шесть месяцев, в Росбанке и банке «Зенит» — на шесть месяцев, сообщили их представители.В течение этого года структура пассивов физлиц в банках изменилась, признаются собеседники Forbes. headtopics.com

«Основным интересом россиян сейчас являются короткие вклады: с одной стороны, они позволяют получать высокий доход, с другой — держать средства под рукой для дальнейшего переразмещения на более выгодных условиях», — подтверждает Наталья Тучкова из ВТБ. Опрос клиентов, который в начале октября провел ВТБ в городах с населением от 100 000 человек во всех регионах России, показал настроения вкладчиков: на рост доходности депозитов в ближайшие три-шесть месяцев надеется треть граждан.

Главная причина такого поведения — ожидание дальнейшего роста ставок в период ужесточения монетарной политики ЦБ, считают банкиры. «Клиенты не рискуют фиксировать свои сбережения вдолгую, особенно на фоне волатильности ключевой ставки в последние месяцы», — говорит начальник отдела развития накопительных продуктов Альфа-банка Наталья Волошина. headtopics.com

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