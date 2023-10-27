В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ

В дипмиссии «обратили внимание» на утверждения координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби во время брифинга, о том, что российские военнослужащие «казнят» солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.

«Администрация применяет свой излюбленный инструментарий - вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным (командованию украинской армии. — Ред.), провалившим столь разрекламированное контрнаступление», — отметили российские дипломаты.

Они также подчеркнули, что данные заявления представителей американских властей являются «гадкими, до предела циничными и ничем не обоснованными. В посольстве обратили внимание на то, что при таких высказываниях снова не было никакой конкретики в плане примеров или ссылок на достоверные источники информации. headtopics.com

«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома — ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников Ранее, 26 октября, Джон Кирби допустил, что Россия добьется тактических преимуществ на Украине в ближайшие месяцы. Российские военные вновь начали проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, сообщил он. headtopics.com

В этот же день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

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