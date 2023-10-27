В списке немецкой военной помощи, в частности, зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM и ракеты к нему. Такие комплексы включены в состав ПВО Киева. Германия поставит также радиолокационную систему TRML-4D; четыре неназванных бронетранспортера (надо полагать «Мардер»); четыре танковоза HX81 с прицепами; шесть машин пограничной охраны (наверное, чтобы эффективнее отлавливать дезертиров на границе); восемь беспилотников Vector.

Кроме того, Киев получит четыре радара Ground Observer 12 (GO 12) для контрбатарейной стрельбы и боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (аналог M270B и HIMARS). В качестве бонуса, наверное, десять тысяч защитных очков.

Вошли в состав очередного пакета и пять надводных дронов. Такими катерами-камикадзе Украина атакует побережье Крыма и наши корабли. - Глядя на этот список, - говорит Владимир Гундаров, - сразу понимаешь, что у европейцев свое оружие закончилось. Это все, что наскребли, как говорится, по сусекам. Ну, вот разве что контрбатарейных радаров еще немножко имеется. Американцы ездили по всем странам мира, собирая для Киева бывшее советское старье. Но теперь и его больше не осталось. headtopics.com

- Германия сама производит оружие. Если, допустим, системы ПВО IRIS-T SLM с ракетами – это все-таки дорогое удовольствие, потому немцы и выделили Киеву всего одну установку, то почему дешевых надводных дронов дают всего пять? Не маловато будет?

- Немцы поначалу обещали передать Украине 50 надводных дронов. Затем выяснилось, что у них самих имеется в наличии только десять. Выходит, все честно – разделили поровну. Оставшиеся пять все-таки оставили себе. headtopics.com

Хотя, возможно, они на этом и не остановятся. Будут покупать такие морские дроны у других западных производителей. К примеру, в США или Британии, чтобы затем поставить Киеву.- Сейчас немцы только-только начали заниматься морскими безэкипажными катерами. Недавно они приступили к испытаниям этих своих дронов. Но их производства там пока не развернуто. Так что им легче закупить дроны для Украины за границей.

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