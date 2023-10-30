В одном из крупнейших банков заявили о прохождении пика кризиса в Китае

Основная фаза долгового кризиса на рынке недвижимости Китая подошла к концу, однако говорить о полноценном восстановлении проблемного сектора экономики КНР пока преждевременно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков британского банка HSBC. Эксперты одной из крупнейших финансовых организаций пришли к выводу, что для завершения этапа коррекции рынка коммерческой недвижимости КНР потребуется несколько кварталов.

Ясность по поводу дальнейшей судьбы компании должна наступить 4 декабря — в этот день должно состояться последнее судебное слушание, по итогам которого проблемные активы Evergrande могут ликвидировать. Ключевое заседание пройдет в Высоком суде Гонконга. Финансовый директор HSBC Джордж Элхедери заявил, что ожидает постепенного восстановления жилищного сектора КНР после окончательного решения по поводу будущего Evergrande.

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