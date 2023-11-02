В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов

Известно, что в городском проекте по снижению количества автоугонов с помощью трекеров участвуют владельцы машин из шести районов столицы, где наблюдается самое большое число краж.

Как отметили журналисты Daily Mail, бесплатные трекеры будут раздаваться на трех различных мероприятиях, проводимых с 7 по 9 ноября. Жители должны будут предъявить документы, подтверждающие место жительства.

Дьявол роется в деталях: в России стали чаще красть автомобили Многие связывают ситуацию с дефицитом комплектующих Ранее, 22 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ― самая опасная столица в мире. Бывший американский лидер добавил, что займется благоустройством города и восстановит его прежний вид, если одержит победу на грядущих президентских выборах. headtopics.com

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