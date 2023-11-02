В московских офисах «Мои документы» будут принимать СНИЛС в виде штрихкода

Во всех столичных офисах «Мои документы» теперь можно предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой id»., замруководителя департамента информационных технологий города Москвы: «Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре „Мои документы“. По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления».

Если раньше сотрудники центров могли внести номер СНИЛС только вручную, а посетителям приходилось диктовать его или предъявлять оригинал документа, то теперь достаточно показать штрихкод на экране смартфона. Теперь не нужно беспокоиться о том, что документа нет с собой.

При этом электронная версия СНИЛС не заменяет оригинал. В определенных случаях москвичам нужно будет иметь при себе этот документ, если этого требует регламент предоставления услуг.