В метро задержали профессиональных плакальщиц: натирали глаза мазью

Как стало известно «МК», аферистки подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на билет до дома. Для пущей достоверности они демонстрировали чемоданы и сумки с багажом. А чтобы вызвать жалость, преступницы начинали плакать – они заранее натирали глаза мазью, вызывавшей слезоотделение. Контролировали «работу» аферисток» двое мужчин. Женщины обещали позднее выслать деньги переводом, но обещания не выполняли.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 159 УК РФ. Четверо фигурантов заключены под стражу, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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