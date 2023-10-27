В матче между «Трактором» и «Металлургом» произошла яркая массовая драка

слегка толкнулв голкипера в пылу борьбы. Хоккеист «Металлург» поднялся с ног и набросился на соперника, в результате чего началась массовая драка.

Сергей КалининПосмотреть видео можно наВ Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

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