В матче с «Ньюкаслом» у «МЮ» было больше капитанов, чем ударов в створ

когда тот вышел на поле на 65-й минуте.

При этом всего за матч «МЮ» нанёс два удара в створ ворот голкипера «Ньюкасла»«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги в прошлом сезоне, но вылетел из турнира после этого поражения. «Ньюкасл» в 1/4 финала сыграет в гостях с «Челси».

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В матче против «Ньюкасла» у «МЮ» было больше капитанов, чем ударов в створСразу три футболиста «Манчестер Юнайтед» носили капитанскую повязку в домашнем матче 1/8 финала Кубка лиги против «Ньюкасл Юнайтед», закончившегося победой гостей со счётом 3:0, сообщает The Sporting News. Прочитайте больше ⮕

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«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0. Прочитайте больше ⮕