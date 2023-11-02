В крови Мэттью Перри не нашли следов запрещенных веществ

О результатах паталогонатомического вскрытия 1 ноября сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В заключении говорится, что в крови 54-летнего актера не обнаружены фентанил и метамфетамин, передозировку которых подозревали специалисты. Токсикологические исследования тела еще не окончены, итоговая информация с результатами вскрытия появится через четыре-шесть месяцев.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиковПервоначальные тесты не обнаружили в организме актера сериала «Друзья» Мэттью Перри наличие фентанила и метамфетамина. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Прочитайте больше ⮕

В крови Мэттью Перри не обнаружили следов метамфетамина или фентанилаДля выяснения точной причины смерти актера может потребоваться более четырех месяцев. Прочитайте больше ⮕

TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировкиЗвезда «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки запрещёнными веществами. Прочитайте больше ⮕

СМИ: актёр из «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиковАмериканский актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004), скончался не из-за передозировки... Прочитайте больше ⮕

Стали известны первые результаты вскрытия Мэттью ПерриПервые результаты вскрытия актера Мэттью Перри стали известны 1 ноября, сообщает издание TMZ. Прочитайте больше ⮕

Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невестаНесколько дней назад стало известно о смерти Мэттью Перри — актёра и звезды сериала «Друзья». Прочитайте больше ⮕