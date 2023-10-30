В канун Дня жутких сказок и историй платформа 'Смотрим' запустила канал 'Тайны'

На платформе"Смотрим" в разделе"Эфир" теперь доступен новый оригинальный канал"Тайны". Здесь зрителя ждет увлекательный контент разных форматов и жанров: хиты российской документалистики, посвященные загадкам древних цивилизаций и парадоксам истории, топовые российские мистические сериалы, художественные фильмы о необъяснимых явлениях, а в ночном эфире – эзотерические подкасты и шедевры мировой фантастической литературы в аудиоформате.
Человеческий организм – одна из самых больших тайн на Земле. За всю историю своего существования люди сделали сотни тысяч удивительных открытий и почти подчинили природу, но о собственном теле до сих пор практически ничего не знают.
Иван Грозный – самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный – еще и самый неразгаданный из русских царей. Масштабы его политических достижений всегда заслоняли живого человека, а вошедшая в фольклор жестокость словно исключала возможность более сложного взгляда на характер. СериалВаля (Елена Подкаминская) – красивая женщина с необычным даром и трагической судьбой. headtopics.com
Европа охвачена войной. Российская империя на краю пропасти. Внезапное появление загадочного сибирского целителя Григория Распутина в царских покоях вызывает волну негодования при дворе. Вокруг него плетут заговоры, его дружба с Николаем II и Александрой Федоровной вызывает все больше вопросов и недоверия.
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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, гололёде и сильном ветреВ Москве с утра и до середины дня 30 октября ожидаются мокрый снег, гололёд и сильный ветер, сообщила 29 октября пресс-служба московского МЧС в своём... Прочитайте больше ⮕