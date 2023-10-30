В домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы прошли обыски

В Дагестане правоохранители проводят обыски в домах причастных к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. Об этом главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Участников погрома допрашивают в рамках уголовного дела. Криминалисты осмотрели места происшествия, зафиксировали все повреждения и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По итогам совещания Бастрыкин решил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета. Это поможет провести полное, объективное и тщательное расследование, заявили в ведомстве. 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

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СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в ДагестанеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

СК проводит обыски по месту жительства причастных к беспорядкам в ДагестанеВ рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. Прочитайте больше ⮕