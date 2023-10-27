В городе Ашкелон и прилегающих к сектору Газа районах сработали сирены

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/.

Сигналы воздушной тревоги вновь сработали в городе Ашкелон и южных районах Израиля, расположенных рядом с сектором Газа, предупреждая население об угрозе ракетного удара из сектора Газа.

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