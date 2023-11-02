В гараже в Подмосковье нашли трупы двоих мигрантов

Как стало известно «МК», тела нашли в 14.25, погибшим было 35 и 30 лет.

Выяснилось, что мужчины скончались от отравления выхлопными газами - в гараже стоял автомобиль «Ока» с работавшим двигателем. Владелец гаража и машины устанавливается.

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