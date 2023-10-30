В возрасте 80 лет умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

На 81-м году жизни скончался Тигран Алиханов — пианист и бывший ректор Московской консерватории, возглавлявший её в период с 2005 по 2009 год. Об этом сообщает

По данным телеграм-канала, накануне тело народного артиста России в квартире на Космодамианской набережной обнаружила его дочь. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.известного по роли в сериале"Друзья". Тело звезды было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Следов наркотиков и насильственной смерти найдено не было. По предварительным данным, у артиста просто остановилось сердце.

В Москве скончался известный пианист Тигран АлихановУмер народный артист России, бывший ректор Московской консерватории пианиста Тигран Алиханов Прочитайте больше ⮕

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