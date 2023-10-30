В банках прокомментировали сообщения о запрете Visa открывать счета россиянам

Ранее СМИ сообщили, что Visa якобы запретила банкам приграничных с Россией государств открывать счета россиянам, а также пообещала штрафовать за несоблюдение требований.

«Национальный банк Беларуси не получал информации о подобных решениях от компании Visa», — отметили там. В то же время в PASHA Bank (коммерческом банке Азербайджана) подчеркнули, что в организации не наблюдается изменений в данном вопросе.«Известия» направили запрос в Visa.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал «Известиям», что, в случае такого ужесточения, дружественные страны могут начать предлагать карты других платежных систем. По его словам, в настоящее время доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, превысила 11%. headtopics.com

«Напомним, что годом ранее их было не более 3%. Драйвером роста послужили санкции, ограничивающих оборот платежных систем Visa и MasterCard, выпущенных российскими эмитентами. При этом 34% посетили страну банка-эмитента для оформления карты, 66% удалось сделать это дистанционно. Около трети россиян выбрали банки Казахстана (36%), Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%), Беларусии (5%). На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию приходится в совокупности 12%.

Враг по расчету: UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт С чем это связано и почему дело не только в уходе западных платежных систем из России 16 июня первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в ближайшие три года в России могут исчезнуть расчеты с помощью Visa и Mastercard. Также она уточнила, что в настоящее время уже 14 иностранных банков сотрудничают с Россией в рамках системы быстрых платежей. headtopics.com

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