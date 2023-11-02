В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы в четверг, 2 ноября, произошла задержка и отмена 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Так, во Внуково три самолета отправились с опозданием, еще три рейса отменили. В Домодедово задержали девять вылетов, один рейс не состоялся. При этом в Шереметьево четыре лайнера вылетели не по графику.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается. Ранее стало известно, что летевший из Сан-Франциско в Гонолулу самолет авиакомпании United Airlines был вынужден экстренно сменить курс из-за начавшихся у пассажирки родов. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета, где женщину передали службам быстрого реагирования.

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В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсовВ трех московских аэропортах в среду, 1 ноября, произошла отмена и задержка 31 рейса. Так, в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, еще четыре рейса отменили. Во Внуково тем временем перенесли четыре авиарейса, пять — отменили. В Шереметьево задержали 13 рейсов, один — отменили. Прочитайте больше ⮕

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