В Японии стартовал сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. На аварийной АЭС «Фукусима-1» начался сброс третьей партии низкорадиоактивной воды, которая прошла очистку через систему ALPS. Агентство Kyodo сообщает, что процесс организует оператор станции в Японии компания ТЕРСО.

Представители компании обратили внимание, что норма концентрации трития в воде составляет 1500 беккерелей (единица измерения активности радиоактивного источника) на литр. При этом в сбрасываемой с АЭС воде концентрация трития куда ниже — 55-77 беккерелей на литр.

В ходе третьего этапа в океан планируют сбросить около 7,8 тыс. кубических метров воды. Общее содержание трития в данном объеме — примерно 130 тыс. беккерелей на литр. Сброс воды продлится в течение около 17 дней. headtopics.com

Напомним, сброс воды с АЭС «Фукусима-1» стартовал 24 августа. Утверждается, что перед этим ее разбавляют морской водой. Слив проводят через подводный тоннель длиной около одного километра. Система очистки сточных вод ALPS, как утверждается, позволила удалить 62 радиоактивных вещества из состава воды. Всего японская сторона планирует сбросить 7,8 тыс. тонн загрязненной воды в море.

Ранее сообщалось, что территориальные органы Роспотребнадзора проверяют каждую партию рыбы, выловленную неподалеку от Японии. Ведомство ужесточило контроль за продукцией рыбного промысла после сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». headtopics.com

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