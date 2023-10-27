В Ялте совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Новости. Первый канал

В 2014-м политик поддержал народные республики Донбасса и все эти годы выступал последовательным противником киевского режима.

На Украине его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Сегодня ночью в Ялте в Олега Царева стреляли. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Прочитайте больше:

Первый канал Новости »

Потерял много много крови: в Олега Царёва выстрелили дваждыПредставители бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва подтвердили, что на него было совершено покушение. Прочитайте больше ⮕

Расследованием покушения на Олега Царёва занялась ФСБПокушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в Крыму расследует Федеральная служба безопасности. Прочитайте больше ⮕

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на Олега Царева. Новости. Первый каналВ Ялте совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Сообщается, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Прочитайте больше ⮕

На экс-депутата Рады Олега Царева совершено покушениеНеизвестные совершили покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, живущего в Ялте, он в тяжелом состоянии, сообщил председатель движения 'Мы вместе с Россией' Владимир Рогов. Прочитайте больше ⮕

Администратор канала Царева рассказал о большой кровопотере политика после покушенияАдминистратор авторского канала бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева подтвердил, что на политика было совершено покушение Прочитайте больше ⮕

Украинское СМИ: покушение на Царева организовала СБУУкраинский известный новостной Телеграм-канал 'Труха' сообщил со ссылкой на информированного источника, что покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности... Прочитайте больше ⮕