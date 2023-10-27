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В Ялте совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Новости. Первый канал

 / Источник: Первый канал Новости

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

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Первый канал Новости

В 2014-м политик поддержал народные республики Донбасса и все эти годы выступал последовательным противником киевского режима.

На Украине его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Сегодня ночью в Ялте в Олега Царева стреляли. Сейчас он в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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