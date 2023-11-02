В Якутии полицейский остановил машину нарушителя, на ходу запрыгнув на его авто. Новости. Первый канал

В итоге автомобиль блокировали. Общими усилиями беглеца задержали и скрутили.

Что он такого натворил, кроме неподчинения сотруднику ДПС и создания опасной ситуации на дороге, пока не ясно.

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