В Якутске нарушитель 'прокатил' вцепившегося в его автомобиль гаишника

. Один из сотрудников ГИБДД, чтобы остановить водителя автомобиля полицейский оказался на задней части машины. Необычную погоню зафиксировали на видео местные жители, кадры публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что ситуация произошла на улице Лермонтова. Нарушитель ехал по ней, пока полицейский пытался не упасть с машины на скорости. Рядом с автомобилем ехали сотрудники ГИБДД на служебной машине, призывая водителя остановиться. Отмечается, что пострадавших в результате погони нет.

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