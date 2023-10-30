В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии с 30 октября государство переходит на систему продуктовых карт для нуждающихся. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает ERR.

«В других странах уже тестировали подобный метод, но ни одна страна еще полностью не перешла на систему продовольственных карт», — сообщила представитель министерства социальных дел Теа Варрак.На продовольственную карту будут производиться выплаты каждый квартал в размере €30 на человека. На семью выделяется одна продовольственная карта, а деньги должны быть использованы только в течении квартала, так как остаток не переносится.

Тропа к водопою: эстонцы зарабатывают на финском алкотуризме Объем вывозимого спиртного увеличился вдвое Власти Эстонии рассматривали введение «современной системы купонов» еще 2 ноября, тогда об этом сообщал Maaleht. Отмечалось, что в связи с увеличением числа нуждающихся увеличилась нагрузка на эстонские продовольственные банки. headtopics.com

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