В Эстонии ввели систему продовольственных карточек

При этом в ведомстве уточнили, что на семью выдаётся одна продовольственная карточка, на которую перечисляется вся сумма. Денежную помощь необходимо использовать в течение квартала, иначе средства на продовольственной карточке сгорят. Картой можно воспользоваться только для покупки продуктов и предметов первой необходимости.

В министерстве социальных дел отметили, что продовольственная помощь доступна людям, не имеющим постоянного места жительства в приютах для бездомных. Во втором квартале 2023 года продовольственную помощь распределили в общей сложности среди 28 936 человек. Распределение помощи софинансирует Европейский союз.для малоимущих с имеющейся на них суммой денег. Помощь малоимущим в Эстонии оказывалась через продуктовый банк, в который входили не проданные в магазинах продукты, а также пожертвования. В результате малоимущим чаще всего предоставляли наборы продуктов, в которых они не нуждались.

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