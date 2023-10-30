В Черкасской области: МО РФ сообщило об уничтожении арсенала авиационных средств поражения ВСУ

Кроме того, в течение прошедших суток ВС РФ отразили в общей сложности 12 атак украинских войск на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.В районе населённого пункта Дубиевка (Черкасская область) уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также были поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения в ДНР, Харьковской и Николаевской областях. На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н.п. Синьковка и Тимковка (Харьковская область).Потери противника составили до 90 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ вблизи н.п. Марьинка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). headtopics.com

Кроме того, Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам подразделений ВСУ на Донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику противника.Укреппозиции ВСУ уничтожены: как штурмовая авиация ВКС России работает на Донецком направлении

Противник потерял свыше 100 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, а также пушку «Гиацинт-Б». Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица «Мста-Б». headtopics.com

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ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской областиВооруженные силы (ВС) РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР в Черкасской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны России.Также были поражены пункты управления четырех бригад украинской армии в ДНР, а также в Харьковской и Николаевской областях. Прочитайте больше ⮕

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