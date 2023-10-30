В ЦБ назвали количество россиян с ипотекой

Более 10 млн россиян имеют ипотеку. Каждый второй такой кредит в первом полугодии 2023 года выдан более чем на 25 лет, о чем 30 октября сообщается на сайте Банка России.

«Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%», — говорится в сообщении. Отмечается, что с января по июнь 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты исполняется более 65 лет. Кроме того, в Центральном банке указали, что портрет ипотечного заемщика демонстрирует рост долговой нагрузки, поскольку у восьми из 10 россиян, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит. При этом 6% ипотечных заемщиков брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса.

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