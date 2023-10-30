В ЦБ назвали количество россиян с ипотекой

Более 10 млн россиян имеют ипотеку. Каждый второй такой кредит в первом полугодии 2023 года выдан более чем на 25 лет, о чем 30 октября сообщается на сайте Банка России.
«Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%», — говорится в сообщении. Отмечается, что с января по июнь 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты исполняется более 65 лет. Кроме того, в Центральном банке указали, что портрет ипотечного заемщика демонстрирует рост долговой нагрузки, поскольку у восьми из 10 россиян, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит. При этом 6% ипотечных заемщиков брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса.
Банк России намерен обсудить с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан, добавили в ЦБ. Ставка сыграла: банки отказывают в ипотеке по одобренным условиям Как это может сказаться на рынке недвижимости Ранее в этот день финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала «Известиям» о выгодных способах досрочного закрытия ипотеки. В числе трех вариантов досрочного погашения ипотечного кредита эксперт назвала сокращение ежемесячного платежа, сокращение срока ипотеки и комбинацию обоих методов. headtopics.com