В ЦАХАЛ заявили о ночных столкновениях на севере сектора Газа

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 2 ноября вступила в бой с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В ходе столкновений против сил ЦАХАЛ были использованы противотанковые ракеты, гранаты и другие взрывные устройства. «Солдаты (ЦАХАЛ — прим. ред.) вступили в бой с террористами при поддержке артиллерийского огня и танков, одновременно направляя воздушные удары с вертолета и ракетные удары с военно-морского катера. В ходе боев были убиты десятки террористов», — заявили представители армии Израиля.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ продолжает существенно расширять свои наземные операции на территории сектора Газа. Одно из боестолкновений велось вокруг многоэтажки в районе Джебалия. Из него представители палестинского движения ХАМАС вели огонь по израильским военным. headtopics.com

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