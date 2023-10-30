В ЦАХАЛ заявили о ликвидации четырех военных командиров ХАМАС

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Четыре военных командира боевых подразделений палестинского радикального движения ХАМАС были ликвидированы израильской армией за последние несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛ убили четырех видных боевиков ХАМАС», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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