В ЦАХАЛ заявили о столкновениях с ХАМАС в секторе Газа

Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступают в прямые столкновения с силами исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Даниэль Хагари, передает РИА Новости. «Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха.

Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа», — сообщил Хагари. Представитель ЦАХАЛ также подчеркнул, что силы Израиля продвигаются в регионе в соответствии с оперативными планами, а наступательная деятельность будет усиливаться согласно целям операции. Ранее стало известно о тактике ЦАХАЛ в боях в секторе Газа.

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