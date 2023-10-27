В ЦАХАЛ рассказали о планах в отношении Газы

Отвечая на вопрос, начали ли войска наземное вторжение в сектор Газа, официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер ответил: «Мы проводим зачистку и четкие действия, чтобы создать лучшие условия для оптимальных оперативных условий на местах. Мы намерены ликвидировать их возможности, уничтожить их правительство и сделать так, чтобы они никогда больше не могли использовать сектор Газа в качестве плацдарма против нашего народа», - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Израиля отвергают резолюцию Генассамблеи ООН, призывающей к перемирию, и намерены уничтожить ХАМАС. Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Также стало известно, что подразделения палестинского движения ХАМАС отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Израильские военные анонсировали расширение действий на территории сектора Газа. headtopics.com

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Одновременно на территорию Израиля начали проникать организованные группы бойцов ХАМАС, которые без проблем преодолели первый рубеж обороны израильской армии, захватили заложников и нанесли серьезный ущерб.

На данный момент количество погибших от ударов израильской армии в секторе Газа превысило 7300, в том числе 20 граждан России, количество раненых превысило 19 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС могут удерживать в заложниках до 150 израильтян. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. headtopics.com

МИД России призвал стороны прекратить все боевые действия. президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование этого кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, то есть создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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