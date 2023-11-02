В ХМАО мужчина с ножом ворвался в супермаркет и бросился на покупателей

Как уточняют авторы канала, инцидент произошел накануне в одном из супермаркетов города. Мужчина сначала разгромил прилавки, на которых стояли алкогольные напитки, а после принялся размахивать ножом.

В какой-то момент он бросился на покупателя и ударил его ножом по руке. Затем нападавший сел на пол и стал кричать. Нападавшего задержали сотрудники ДПС, которые оказались неподалеку. Мужчина попытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но они все же смогли надеть на него наручники.

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