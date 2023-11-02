В ХМАО мужчина с ножом ворвался в супермаркет и бросился на покупателей

Как уточняют авторы канала, инцидент произошел накануне в одном из супермаркетов города. Мужчина сначала разгромил прилавки, на которых стояли алкогольные напитки, а после принялся размахивать ножом.
В какой-то момент он бросился на покупателя и ударил его ножом по руке. Затем нападавший сел на пол и стал кричать. Нападавшего задержали сотрудники ДПС, которые оказались неподалеку. Мужчина попытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но они все же смогли надеть на него наручники.
Вынесен приговор военнослужащему ВСУ, расстрелявшему двух медработниковВ марте 2022 года военный открыл огонь по мотороллеру, на котором ехали мужчина и женщина. Прочитайте больше ⮕
Красноярец повредил ножом 11 автомобилейВ Красноярске неизвестный мужчина повредил ножом более десятка припаркованных автомобилей. Об этом сообщает trk7.ru со ссылкой на местную полицию. Прочитайте больше ⮕
Совещание Совбеза РФ: главные заявления Путина о событиях на Ближнем Востоке и в ДагестанеНа совещании с членами Совета безопасности РФ, правительства и руководителями силовых ведомств Владимир Путин детально остановился на ситуации в Газе и не оставил без внимания беспорядки в Дагестане. Прочитайте больше ⮕
Обезьяна похитила трехлетнюю девочку и утащила ее в лесВ Китае трехлетняя девочка пропала и была найдена через пару часов на дереве рядом с обрывом Прочитайте больше ⮕
Появилось видео с КПП 'Рафах' на границе Сектора Газа и ЕгиптаВ распоряжении «МК» появилось видео с контрольно-пропускного пункта 'Рафах' на границе Сектора Газа и Египта Прочитайте больше ⮕
Авдеевка — новый Бахмут? Должников зовут зарабатывать на фронт. Вдов военных РФ запретят увольнятьУтро на Дожде с Эдуардом Бурмистровым и Полиной Милушковой в 9.00 мск! Прочитайте больше ⮕