В ХМАО дебошир с ножом ворвался в супермаркет и начал громить полки с алкоголем

В Ханты-Мансийском автономном округе неадекватный мужчина с ножом ворвался в супермаркет, начал громить прилавки с алкоголем и громко кричать. Об этом сообщаетУточняется, что инцидент произошёл в городе Радужный. Мужчина ворвался в супермаркет"Пятёрочка" в торговом центре"Подсолнух".

По словам свидетелей, он был вооружён ножом и даже успел порезать руку одного из покупателей. Затем он сел на пол и начал кричать.Недалеко от магазина были сотрудники ДПС. Они прибыли на место и скрутили буйного мужчину. Во время задержания он попытался сопротивляться, но на него всё же надели наручники, а затем увезли в отделение полиции. С дебоширом разбираются следователи.

В ХМАО мужчина с ножом ворвался в супермаркет и бросился на покупателейTelegram-канал Shot сообщил, что в городе Радужный (ХМАО) мужчина с ножом ворвался в супермаркет и начал бросаться с ножом на покупателей Прочитайте больше ⮕

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