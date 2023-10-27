В ХАМАС заявили о противостоянии наземному вторжению армии Израиля в Газе

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в последние дни израильская армия проводила наземные маневры на территории палестинского анклава. С вечера пятницы, 27 октября, эти

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что в последние дни израильская армия проводила наземные маневры на территории палестинского анклава. С вечера пятницы, 27 октября, эти

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Красный Полумесяц Палестины: сектор Газа совсем отрезан от внешнего мираВ пятницу представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство начинает наземную операцию в Газе. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили о гибели 50 заложников в Газе из-за обстрелов ВС ИзраиляПленников удерживают бойцы палестинского движения. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили, что удары Израиля не повлияли на движение в ГазеУдары Армии Израиля не повлияли на ХАМАС, движение продолжает сохранять высокий военный и политический уровень в секторе Газе. Об этом РИА Новости заявил член политбюро организации Хусам Бадран. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС опровергло заявление Израиля о своём командном штабе под больницей в ГазеДвижение ХАМАС сообщило, что утверждения Армии обороны Израиля о базировании в больнице Шифа в секторе Газа руководства организации являются предлогом для её бомбардировки. Прочитайте больше ⮕

В армии Израиля заявили о ликвидации замглавы разведки ХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с органами службы безопасности ликвидировала заместителя начальника разведывательного управления движения ХАМАС Шади Баруда. Об этом 26 октября сообщила армейская пресс-служба в Telegram.Отмечается, что Баруд вместе с Яхьей Синваром был ответственен за планирование атаки на Израиль 7 октября. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщил, что в секторе Газа удерживаются не менее 229 заложниковСемьи похищенных проинформированы, заявили в Армии обороны Израиля Прочитайте больше ⮕