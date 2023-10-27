В ХАМАС заявили о столкновениях с израильскими силами на севере и востоке Газы

, являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила об «ожесточенных столкновениях» с подразделениями Армии обороны Израиля на севере и востоке сектора Газа.Как сообщило агентство SANA со ссылкой на палестинские источники, израильские оккупационные силы были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин.

перебоев в работе Интернета кареты скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца не могут добраться до районов, подвергшихся бомбардировкам. «Массированные удары с воздуха израильских ВВС продолжаются и привели к гибели десятков мирных граждан, сотни раненых», — отметили источники.

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