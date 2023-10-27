В ХАМАС заявили о столкновениях с израильскими силами на севере и востоке сектора Газа

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МИД назвал темы переговоров с представителями ХАМАС в МосквеНа встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа... Прочитайте больше ⮕

Испания предложила через полгода созвать конференцию по миру на Ближнем ВостокеСитуация там резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре ХАМАС на севере ГазыАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом 26 октября сообщила армейская пресс-служба. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ сообщила о проведении ночного рейда с использованием танков в секторе ГазаИзраильские военные провели специальную операцию с использованием танков на севере сектора Газа в ночь на 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Песков: конфликт Израиля и Палестины провоцирует напряженность в регионеРанее в МИД РФ заявили о риске перерастания ситуации на Ближнем Востоке в региональный конфликт. Прочитайте больше ⮕