В ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха

У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители, передаёт 27 октября телеканалВ сообщении телеканала уточняется, что корреспонденты сообщают с мест о множественных ударах и повреждениях в секторе Газа.

В свою очередь в палестинском движении ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.расширяют масштабы наземных манёвровТелеканал Al-Arabiya ранее передавал, что Израиль предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако

В свою очередь ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.Сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников входили в центральную часть сектора., ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. headtopics.com

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