В ХАМАС заявили об обстреле израильского города Ашдод

Представители военного крыла исламистского движения ХАМАС бригады"Аль-Кассам" заявили об обстреле израильского города Ашдод в ответ на атаки против мирных граждан.

"Бригады"Аль-Кассам" обстреляли ракетами оккупированный Ашдод в ответ на атаки в отношении мирного населения", - сказано в публикации организации. 28 октября военное руководство еврейского государства объявило о начале следующего этапа операции в анклаве. О полномасштабных военных действиях объявлено не было, однако в ЦАХАЛ каждый день отчитываются о расширении наземных операций и рейдов внутри Газы при содействии бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

ХАМАС заявило об обстреле Тель-АвиваХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива Прочитайте больше ⮕

ХАМАС совершил ракетный обстрел Тель-АвиваБоевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС заявило в Telegram-канале о ракетном обстреле Тель-Авива. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС назвали условие освобождения израильских заложниковВ ХАМАС заявили о готовности освободить всех израильских заложников в обмен на всех палестинских заключенных. Прочитайте больше ⮕

Посла РФ в Тель-Авиве вызвали в МИД ИзраиляКак сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, Анатолию Викторову выразили протест в связи с визитом в Москву делегации ХАМАС Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении десятков членов ХАМАС в секторе ГазаИзраильская армия ввела дополнительные силы в регион. Прочитайте больше ⮕

В Катаре заявили об отсутствии намерений закрывать штаб-квартиру политбюро ХАМАС в ДохеОфициальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что наземная операция израильских сил в секторе Газа осложнила усилия по освобождению заложников Прочитайте больше ⮕