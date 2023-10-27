В ХАМАС утверждают, что Израиль атаковал сектор Газа 'с суши, моря и воздуха'

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся атаке израильских ВС "с суши, моря и воздуха".

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения."Отключение связи и интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления ", - отмечается в тексте.

Прочитайте больше:

ТАСС »

ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направленийПалестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Об этом сообщает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»Сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявило палестинское исламистское движение ХАМАС.Новость дополняется. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило об атаке на сектор Газа с суши, моря и воздухаИзраиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. Об этом сообщили представители палестинского движения ХАМАС. Ранее сообщалось, что Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Израиль усилил обстрелы сектора Газа и заявил, что расширяет масштаб наземных операций. Новости. Первый каналПо данным движения ХАМАС, анклав атакован с суши, моря и воздуха. Вечером там пропала телефонная связь и интернет. Прочитайте больше ⮕

Лидер иракских шиитов призвал закрыть посольство СШАМоктада ас-Садр отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Bloomberg: Израиль выступает против обмена заложников на топливоРанее представитель политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что освобождение заложников в будущем будет зависеть от поставок топлива и медикаментов в сектор Газа, который находится под осадой израильской стороны Прочитайте больше ⮕