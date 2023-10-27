В ХАМАС высоко оценили резолюцию Генассамблеи ООН о ближневосточном урегулировании

В заявлении говорится, что реализация принятой резолюции приведет к прекращению агрессии против палестинского народа в секторе Газа.

Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, предложенный рядом арабских стран и призывающий к немедленному перемирию. В поддержку документа проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. В резолюции осуждается насилие против мирных граждан с обеих стороны, озвучен призыв к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию и последующему к прекращению боевых действий.

При этом в Израиле резолюцию раскритиковали. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о «потере легитимности» организацией после принятия резолюции.

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