В ФРГ секснасилие на войне причислят к военным преступлениям

в зонах военных действий в будущем будет преследоваться в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности. Этот законопроект, разработанный министерством юстиции Германии с целью внесения соответствующих изменений в международное уголовное право, одобрил в среду, 1 ноября, Федеральный кабинет министров."Установленные в нем (уголовном праве.

Согласно законопроекту, предполагается также инициировать соответствующие изменения в состав преступления против человечности в Международном уголовном кодексе, который также предусматривает преследование определенных групп или сообществ. Кроме того, в качестве недопустимого основания для преследования будет добавлена"сексуальная ориентация".Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад о ситуации с правами человека в Беларуси в период подготовки к президентским выборам 2020 года и после них. Организация обнаружила значительные доказательства нарушений прав человека, которые привели к "беспрецедентному по своим масштабам кризису". headtopics.com

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