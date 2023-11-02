В Тюмени неизвестный поджёг ж/д оборудование у станции между двумя аэропортами

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Уточняется, что повреждённое оборудование заметил электромеханик неподалёку от станции Утяшево.

У шкафов были отогнуты двери, внутри имелись следы возгорания, часть оборудования оказалась оплавлена. Предварительно, пламя потухло само. Рядом с релейными шкафами лежали тряпки, пропитанные горючим. Случившееся никак не повлияло на работоспособность оборудования.

Известно, что железнодорожную станцию Утяшево используют в том числе для приёма грузов. Недалеко от неё расположены локальный аэропорт Плеханово и международный аэропорт Рощино. Правоохранители занимаются поисками поджигателя. headtopics.com

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