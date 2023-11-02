В Тюмени начали розыск устроившего поджог на железной дороге между аэропортами

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, неизвестный поджег оборудование на железной дороге в районе станции Утяшево — между двумя аэропортами Тюмени.

Повреждения заметил электромеханик, отметивший, что дверцы релейных шкафов были отогнуты, а внутри имелись явные следы возгорания. Хотя часть электроники оплавилась, пожар потух сам по себе. Силовики обнаружили на месте преступления пропитанные горючим тряпки. 27 октября полицейские арестовали 26-летнего жителя Тверской области за диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге.

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