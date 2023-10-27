В Турции опровергли сообщения о направлении боевого корабля к Палестине

СТАМБУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Турции опровергли сообщения о якобы направлении к берегам Палестины боевого корабля ВМС республики. Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера назвал подобные утверждения в зарубежных соцсетях не соответствующими действительности."На кадрах запечатлены авианосец США класса Nimitz USS Ronald Reagan с совершающим на его палубе рулежку ударным беспилотником Northrop Grumman X-47B.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что прилагают дипломатические усилия для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. ВВС Турции по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана доставили в Египет для жителей Палестины несколько грузов гуманитарной помощи, в основном медикаменты и медицинское оборудование.

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