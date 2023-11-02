В Турции ужесточили правила сдачи в аренду жилья туристам

Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии. Об ужесточении правил сообщила официальный правительственный вестник Resmi Gazete. Согласно принятому закону, сдача жилья на срок менее 100 дней будет считаться арендой помещений для целей туризма. Теперь собственникам придется получать лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора аренды.

За нарушение новых правил собственнику грозит штраф в размере 100 тысяч турецких лир (около 330 тысяч рублей). Если через 15 дней арендодатель не получит разрешение от министерства, с него потребуют еще на 500 тысяч лир (1,6 миллиона рублей). «Административный штраф в размере миллиона турецких лир (около 3,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.

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