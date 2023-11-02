В Таиланде вырос уровень антимусульманских настроений

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Преимущественно буддистский Таиланд поддерживает действия Израиля на нынешнем витке эскалации конфликта с палестинцами. Причем это идет вразрез с настроениями, царящими в Малайзии и Индонезии, являющимися соседями и основными партнерами Таиланда.
Причина заключается в том, что среди жертв атаки ХАМАС на израильские города и фермы немало тайских рабочих. По данным правительства Таиланда, 33 гражданина Таиланда погибли, 22 захвачены в плен хамасовцами.
Все это спровоцировало антимусульманские настроения в Таиланде, который ранее упрекали в том, что среди его граждан резко возрос спрос на нацистскую символику. По утверждению западных СМИ, молодые люди в Таиланде все больше увлекаются нацистской символикой, а также проявляют симпатию к Адольфу Гитлеру и Третьему Рейху. Заметить свастику и изображения фюрера можно на сувенирной продукции, одежде и даже на рекламных щитах. headtopics.com
По мнению экспертов, молодые жители Таиланда в большинстве своем ничего не слышали о Холокосте или ужасах Второй мировой войны, а их увлечение нацистской символикой – всего лишь мода, которая, возможно, идет от короля страны Махи Вачиралонгкорна (Рамы X), любящего военные парады и внедряющего военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Рама X, который правит страной с 2016 года, известен как жесткий, авторитарный лидер. В свое время его предшественник Прачадипок (Рама VII) лично встречался с Гитлером в 1934 году. В годы Второй мировой войны Таиланд, ставший в 1932 году конституционной монархией, поддерживал Японию, а после ее окончания стал союзником США. headtopics.com